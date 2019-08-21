FİNANS

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi temmuzda düştü

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

YD-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,33 geriledi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,33 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,33 gerilerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,32 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,98 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,27, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,36 düşüş görüldü.

- En fazla düşüş bilgisayarlarla elektronik ve optik ürünlerde

Temmuzda bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 4,41 ile bilgisayarlarla elektronik ve optik ürünler, yüzde 4,14 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 4,10 ile içecek ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,03, diğer mamul eşyalar yüzde 0,25 ile geçen aya göre endeksin arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre temmuzda en fazla aylık düşüş yüzde 2,92 ile sermaye mallarında görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

0,26

0,47

0,15

-0,92

1,16

3,90

1,77

2,17

3,07

-0,64

0,95

2,85

2014

5,73

0,07

0,18

-3,21

-1,62

0,53

0,62

1,17

0,31

0,60

-1,84

0,32

2015

-1,49

3,35

2,09

2,01

1,52

1,49

-1,28

4,69

3,94

-2,07

-3,85

0,36

2016

1,55

-0,85

-0,73

-0,45

3,02

-0,45

0,59

0,88

0,06

2,82

5,04

5,22

2017

7,25

-0,93

0,48

0,04

-0,88

-0,14

2,24

0,87

0,12

4,26

5,22

-0,01

2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32
2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

-1,13

1,40

0,01

-0,60

0,82

5,52

8,65

11,12

12,25

10,72

13,97

16,15

2014

22,48

21,99

22,03

19,20

15,93

12,17

10,90

9,82

6,88

8,20

5,21

2,63

2015

-4,38

-1,24

0,64

6,07

9,46

10,51

8,42

12,20

16,26

13,17

10,86

10,90

2016

14,32

9,66

6,64

4,06

5,60

3,58

5,53

1,69

-2,10

2,80

12,30

17,73

2017

24,34

24,24

25,76

26,38

21,60

21,98

23,99

23,98

24,05

25,78

26,01

19,75 2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45 2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23 36,98

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TÜİK YD-ÜFE Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

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