Yurt dışı yatırımlar 3 milyar dolara dayandı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içi yerleşikler, yılın 8 ayında yurt dışına 2,8 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaparken, pastadan en büyük payı Avrupa ülkeleri aldı.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içi yerleşikler ocak-ağustos döneminde yurt dışına 2 milyar 808 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 155 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu da yüzde 30,3'lük artışa işaret etti.

Yurt içi yerleşiklerce yurt dışına yapılan yatırımlara bölge bazında bakıldığında, en büyük payı Avrupa ülkelerinin aldığı görüldü.

Avrupa ülkelerine yapılan yatırımlar, 8 aylık süreçte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,8 artarak 1 milyar 176 milyon dolardan, 1 milyar 844 milyon dolara yükseldi. Bu da yurt içi yerleşiklerin yurt dışı yatırımlarında Avrupa ülkelerinin yüzde 65,7 ile aslan payını aldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde Avrupa ülkelerinin ardından, yurt içi yerleşiklerin doğrudan yatırım için en fazla tercih ettiği bölge Amerika oldu. Amerika bölgesine yatırımlar yüzde 0,8 artarak 659 milyon dolara ulaştı.