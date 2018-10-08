Yurt dışına en çok domates sattık

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye'nin yılın 9 ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatı 1,5 milyar doları aşarken, ürün bazında yurt dışına en çok domates gönderildi.

AA muhabirinin Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018 yılı ocak-eylül döneminde yaklaşık 646 milyon doları taze meyve, 465 milyon doları narenciye ve 423 doları da taze sebze olmak üzere toplam 1,53 milyar dolar değerinde yaş meyve sebze ihracatı yaptı. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. 2017 yılının 9 ayında 1,3 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirilmişti.

Ürün bazında incelendiğinde değer olarak en fazla ihracat domateste yapıldı. Domatesi sırasıyla limon, kiraz-vişne, mandarin, portakal, biber, şeftali, üzüm, elma ve greyfurt takip etti. Nar, kayısı, incir, kabak, çilek, hıyar-kornişon, erik, karpuz, armut ve patates de ihracat değeri olan ürünler olarak sıralandı.

9 ayda 218 milyon 276 bin 416 dolarlık domates, 209 milyon 914 bin 126 dolarlık limon, 161 milyon 688 bin 125 dolarlık kiraz-vişne, 110 milyon 74 bin 303 dolarlık mandarin, 91 milyon 129 bin 980 dolarlık portakal, 90 milyon 586 bin 278 dolarlık biber, 87 milyon 430 bin 932 dolarlık şeftali ihracatı yapıldı.