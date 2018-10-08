FİNANS

Yurt dışına en çok domates sattık

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ocak-eylül döneminde yaş meyve ve sebze ihracatı 1,5 milyar doları aşarken, toplam ihracatın yüzde 14'ünü domates ihracatı oluşturdu - Domatesi sırasıyla limon, kiraz-vişne, mandarin, portakal, biber ve şeftali takip etti - Domates ihracatı 9 ayda 218 milyon doları aştı

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye'nin yılın 9 ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatı 1,5 milyar doları aşarken, ürün bazında yurt dışına en çok domates gönderildi.

AA muhabirinin Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2018 yılı ocak-eylül döneminde yaklaşık 646 milyon doları taze meyve, 465 milyon doları narenciye ve 423 doları da taze sebze olmak üzere toplam 1,53 milyar dolar değerinde yaş meyve sebze ihracatı yaptı. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. 2017 yılının 9 ayında 1,3 milyar dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirilmişti.

Ürün bazında incelendiğinde değer olarak en fazla ihracat domateste yapıldı. Domatesi sırasıyla limon, kiraz-vişne, mandarin, portakal, biber, şeftali, üzüm, elma ve greyfurt takip etti. Nar, kayısı, incir, kabak, çilek, hıyar-kornişon, erik, karpuz, armut ve patates de ihracat değeri olan ürünler olarak sıralandı.

9 ayda 218 milyon 276 bin 416 dolarlık domates, 209 milyon 914 bin 126 dolarlık limon, 161 milyon 688 bin 125 dolarlık kiraz-vişne, 110 milyon 74 bin 303 dolarlık mandarin, 91 milyon 129 bin 980 dolarlık portakal, 90 milyon 586 bin 278 dolarlık biber, 87 milyon 430 bin 932 dolarlık şeftali ihracatı yapıldı.

Ayrıca, 87 milyon 263 bin 137 dolarlık üzüm, 74 milyon 983 bin 536 dolarlık elma, 54 milyon 293 bin 164 dolarlık greyfurt, 48 milyon 821 bin 355 dolarlık nar ve 41 milyon 117 bin 925 dolarlık kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

- En çok Rusya'ya ihracat yapıldı

Yaş meyve sebze grubunda ihracatın yüzde 27'si Rusya Federasyonu'na yapıldı. Rusya'yı sırasıyla Almanya, Irak, Romanya, Ukrayna, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Polonya, Beyaz Rusya ve Hollanda takip etti. Gürcistan, Suriye, Sırbistan, Birleşik Krallık, İsrail, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Fransa ve Avusturya da yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülkeler arasında yer aldı.

Ocak-eylül döneminde Rusya'ya 416 milyon 894 bin 456 dolarlık, Almanya'ya 169 milyon 877 bin 272 dolarlık, Irak'a 160 milyon 573 bin 158 dolarlık, Romanya'ya 121 milyon 589 bin 82 dolarlık ve Ukrayna'ya da 71 milyon 825 bin 545 dolarlık ürün gönderildi.

- 1 kilogramlık sebze meyve ihracatının değeri 0,55 dolar

Ocak-eylül döneminde miktar olarak 2 milyar 773 milyon 802 bin 969 kilogram yaş sebze ve meyve ürünü ihracatı gerçekleştirildi. 1 kilogramlık ihracatın değeri de yaklaşık 0,55 dolar olarak belirlendi.

- ATB Başkanı Çandır

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Toptancı Hali'nde normal domatesin kilogram fiyatının ortalama 4-5 liradan, kokteyl domatesin de 6-7 liradan çıktığını belirtti.

Çandır, "İhracattaki talep devam ettiği sürece iç piyasada domates fiyatlarında bir gerileme olacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Türkiye'de yıllık yaklaşık 12,6 milyon ton domates üretiliyor. Söz konusu üretimin 2,4 milyonu Antalya'dan karşılanıyor. Antalya Türkiye'nin toplam domates üretiminin yüzde 19'unu karşılıyor.

PARTNER'Saç derim kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım 'Saç derim kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım
'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz''Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'
Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: MyloDünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya ATB Başkanı Ali Çandır domates fiyatları

En Çok Okunan Haberler

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

“Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz”

“Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz”

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'

'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.