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"Yurt dışında böyle bir adam aday değil, sokağa çıkamaz"

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 12:08 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Son 10 güne girene kadar sadece projelerimi anlattım ve karşı tarafı da sadece 'projeleri yok, işi bilmiyorlar' diye eleştirdim" - "Ancak 10 gün önce bir sahtekarlık çıktı ortaya. Girmek zorunda kaldım. Emin olun yurt dışında böyle bir adam aday değil, vallahi sokağa çıkamaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Son 10 güne girene kadar sadece projelerimi anlattım ve karşı tarafı da sadece 'projeleri yok, işi bilmiyorlar' diye eleştirdim. Ancak 10 gün önce bir sahtekarlık çıktı ortaya, girmek zorunda kaldım. Emin olun yurt dışında böyle bir adam aday değil, vallahi sokağa çıkamaz." dedi.

Özhaseki, ATO Congresium'daki Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı çalışmalar ve Ankara'da yapılması gereken projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzlaşı kültürünün şehirleri ayağa kaldırma hususundaki önemine değinen Özhaseki, belediye başkanlarının, milletvekili ve sivil toplum kuruluşları gibi dinamik unsurları yanına alarak her türlü yeniliği ve hizmeti şehirlerine getirebileceğini kaydetti.

Özhaseki, aday olarak katıldığı geçmiş yerel seçim süreçlerinde her zaman projeler ve icraatlar üzerinde konuştuğunu, başka konulara girmemeye özen gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte ben yapacaklarımı söylerdim. İnsanlar da bunu değerlendirir veya şikayetlerini iletirdi. Böyle bir dönem geçirirdik. Ne yazık ki öyle olmadı. Yine ben son 10 güne girene kadar sadece projelerimi anlattım ve karşı tarafı da 'projeleri yok, işi bilmiyorlar' diye eleştirdim. Ancak 10 gün önce bir sanık sahtekarlığı çıktı ortaya, girmek zorunda kaldım. Emin olun yurt dışında böyle bir adam aday değil, vallahi sokağa çıkamaz."

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın "sahte senet" iddialarına yönelik halka yanıltıcı cevaplar verdiğini vurgulayan Özhaseki, Yavaş'ın hangi özelliğiyle 600 bin dolarlık iş yaptığını kamuoyuna açıklaması gerektiğini ifade etti.

- "Ankara'yı turizmin de başkenti yapmalıyız"

ATO Başkanı Gürsel Baran da Ankara'nın savunma ve medikal sanayisinin merkezi durumuna gelerek ülke ekonomisinde ve ihracatında çok önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi.

Ankara'nın sağlık turizminde de başkent olması gerektiğini belirten Baran, "Özellikle çevre ilçelerimiz termal turizm cenneti olabilecek potansiyele sahip. Sağlıkta çok iyi bir yere geldik, Ankara'yı sağlık başkenti yapma gayretindeyiz." diye konuştu.

Baran, yeni dönemde kongre ve fuar merkezleriyle, şehir merkezinden havaalanına raylı ulaşımın Ankara için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz katıldı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı

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