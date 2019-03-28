"Yurt dışında böyle bir adam aday değil, sokağa çıkamaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Son 10 güne girene kadar sadece projelerimi anlattım ve karşı tarafı da sadece 'projeleri yok, işi bilmiyorlar' diye eleştirdim. Ancak 10 gün önce bir sahtekarlık çıktı ortaya, girmek zorunda kaldım. Emin olun yurt dışında böyle bir adam aday değil, vallahi sokağa çıkamaz." dedi.

Özhaseki, ATO Congresium'daki Ankara Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı çalışmalar ve Ankara'da yapılması gereken projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzlaşı kültürünün şehirleri ayağa kaldırma hususundaki önemine değinen Özhaseki, belediye başkanlarının, milletvekili ve sivil toplum kuruluşları gibi dinamik unsurları yanına alarak her türlü yeniliği ve hizmeti şehirlerine getirebileceğini kaydetti.

Özhaseki, aday olarak katıldığı geçmiş yerel seçim süreçlerinde her zaman projeler ve icraatlar üzerinde konuştuğunu, başka konulara girmemeye özen gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: