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Yurt dışında Türk lirasıyla tatile yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Geçen yılki spekülatif kur atakları sonrası Türk lirasıyla satılmaya başlanan yurt dışı turlarına büyük ilgi gösterildi - Tura Turizm Dış Turlar İcra Kurulu Başkanı Ayşın Arca: - "Bir dönem döviz kurunda yaşanan yoğun dalgalanma insanların yurt dışı planlarını da etkilemeye başlamıştı. Türklerin gezdiğini, ülkedeki huzur ortamının devam ettiğini göstermek adına tüm turlarımızı Türk lirasına çevirdik" - "Yurt dışında insanların Türk lirası harcamasını sağlayan aplikasyon geliştirdik. Böylece insanlar fiyatları kıyaslama imkanı da buldu. Satışlarımız yüzde 60 arttı"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk tatilciler, geçen yılki spekülatif kur atakları sonrası Türk lirasıyla satılmaya başlanan yurt dışı turlarına yönelmeye başladı.

Tura Turizm Dış Turlar İcra Kurulu Başkanı Ayşın Arca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın 9 güne çıkarılmasının, yurt dışında tatil yapmak isteyenler için güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

Yurt içindeki fiyatlar yükseldikçe insanların yurt dışında tatili tercih etmeye başladığını belirten Arca, "Bayramın 9 güne çıkmasıyla en çok 9 gün sürecek Phuket turunu 4 bin 400 liraya sattık." dedi.

Yurt dışı turlarını, yurt içine göre çok daha uygun fiyatlı ve Türk lirası ile sattıklarını anlatan Arca, şunları kaydetti:

"Mesela biz 3 bin 500 liraya her şey dahil tur yapıyoruz. Bugün yurt içinde tatil yapmak isterseniz bu rakama otel bulmak bile zor olabilir. Yurt dışının ucuz olmasının bir sebebi de Türkiye’deki otelciler, yerli turiste verdikleri fiyatın yarısını yabancı turistlere veriyorlar. Yurt dışındaki otelci de bize daha ucuza veriyor. Kendi vatandaşına daha pahalı veriyor. Altın formül şu: Türkler de turist olabilir. Biz dünyayı takip edip yaşadığımız ülkenin tüm verilerini doğru analiz ederek çok hızlı düşünüp, harekete geçiyoruz ve her türlü krizi, tüketicinin lehine çeviriyoruz. Yerli turist için döviz kurunda artış yaşanırken biz fiyatları Türk lirasına çevirdik, kuru sabitledik, yurt dışında insanların Türk lirası harcamasını sağlayan aplikasyon geliştirdik. Kimsenin yapmaya cesaret edemediği adımları attık. Bu da bizi sektörde öncü yaptı. Bugün tur şirketleri bizim yaptığımızı yapmaya başladı."

- "Amaç dünyaya Türklerin gezdiğini göstermek"

Arca, Türk lirasıyla tur satmalarının en büyük amacının, Türk parasının değerinin artmasını sağlamak için harekete geçmek ve Türklerin gezmeye devam ettiğini bütün dünyaya göstermek olduğunu söyledi.

Spekülatif kur atakları sonrası döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın, insanların yurt dışı tatil planlarını da etkilemeye başladığını anımsatan Arca, şöyle devam etti:

"Hatta birçok insan alınmış turları iptal etti o dönem. Biz tatil tutkunlarının bu dönemde yanında olmalıydık. Dünyaya, Türklerin gezdiğini, ülkedeki huzur ortamının devam ettiğini göstermek adına tüm turlarımızı Türk lirasına çevirdik. Yurt dışında Türk lirası harcatacak aplikasyon geliştirdik. Böylece insanlar fiyatları kıyaslama imkanı da buldu ve yurt dışı turlarının çok daha uyguna geldiğini gördüler. Örneğin 8 gün 7 gece, Türk Havayolları (THY) ile ulaşım, transferler ve Türkçe rehberlik dahil Phuket turunu 4 bin 400 lira, 8 gün 7 gece, THY ile ulaşım, her şey dahil konaklama imkanıyla Mauritius turunu 5 bin 900 liraya satıyoruz.”

- Valiz toplamadan 3- 4 ülke

Tatilcilerin yurt dışı turlarına yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Arca, satışlarının yüzde 60 arttığını kaydetti.

Arca, tatilcilerin birçok avantajı bulunan gemi turlarına da ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, "3-4 farklı ülkeyi bir turda yorulmadan ve valiz toplamadan gezebiliyorsunuz. İçinde futbol sahası, bungee jumping gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı gemilerde seyahat ederken canınız sıkılmıyor." ifadesini kullandı.

Bayram tatili için gemi turlarında Karayipler, Bahamalar ve Akdeniz'in ön plana çıkan bölgeler olduğunu aktaran Arca, "10 gün 9 gece MSC Seaside ile Miami, Porto Riko, Karayipler turunu ise 5 bin 900 liraya satıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tatil Tura Turizm turizm Türk Lirası

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