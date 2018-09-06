Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Ağustos haftasında 21,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Ağustos haftasında net 21,5 milyon dolarlık hisse senedi, 167,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 53,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 25 milyar 210,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 24 milyar 357 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 13 milyar 940,7 milyon dolardan 12 milyar 779,3 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 53,1 milyon dolarlık satışla 566,8 milyon dolardan 513,7 milyon dolara indi.

