FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 15:01 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 4,5 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 133,9 milyon dolarlık DİBS ve 16,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Eylül haftasında 4,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Eylül haftasında net 4,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 133,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 24 milyar 357 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 23 milyar 798,4 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 779,3 milyon dolardan 12 milyar 574,9 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 16,9 milyon dolarlık satışla 513,7 milyon dolardan 496,8 milyon dolara indi.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

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