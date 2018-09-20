FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 59,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 96 milyon dolarlık DİBS satarken, 8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Eylül haftasında 59,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Eylül haftasında net 59,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 96 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 23 milyar 798,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 25 milyar 246,1 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 574,9 milyon dolardan 12 milyar 972,1 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 8 milyon dolarlık alışla 496,8 milyon dolardan 504,8 milyon dolara yükseldi.

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