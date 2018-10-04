FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 15:09 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 153,4 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 74,2 milyon dolarlık DİBS ve 16,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Eylül haftasında 153,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Eylül haftasında net 153,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 74,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 26 milyar 223,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 27 milyar 573 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 13 milyar 558,8 milyon dolardan 14 milyar 258,7 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 16,8 milyon dolarlık alışla 523,7 milyon dolardan 540,5 milyon dolara yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
DİBS TCMB

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