FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 14:47 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 71,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 253,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 22,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Kasım haftasında 71,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Kasım haftasında net 71,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 253,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 22,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 27 milyar 388,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 28 milyar 145,4 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 803,1 milyon dolardan 16 milyar 262 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 22,9 milyon dolarlık alışla 599,9 milyon dolardan 622,8 milyon dolara yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
DİBS TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

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