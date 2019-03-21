Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mart haftasında 106,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mart haftasında net 106,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 121,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 7,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 33 milyar 388,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 33 milyar 524,5 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 17 milyar 318,6 milyon dolardan 16 milyar 835,3 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,3 milyon dolarlık alışla 488,8 dolardan 496,1 milyon dolara çıktı.

