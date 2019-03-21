FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mart haftasında net 106,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 121,6 milyon dolarlık DİBS sattı, 7,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mart haftasında 106,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mart haftasında net 106,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 121,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 7,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 33 milyar 388,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 33 milyar 524,5 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 17 milyar 318,6 milyon dolardan 16 milyar 835,3 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,3 milyon dolarlık alışla 488,8 dolardan 496,1 milyon dolara çıktı.

Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa...Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa...
Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidiFındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi
İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalıİSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DİBS TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

En Çok Okunan Haberler

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim kampanyası bugün başlıyor

O hesaplarla ilgili flaş açıklama!

O hesaplarla ilgili flaş açıklama!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi

Fındıkta 'kahverengi- yeşil kokarca' tehdidi

İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı

İSO/Bahçıvan: Dijitalleşme kalkınma stratejimizin merkezinde olmalı

KDV indirimi süresinin uzatılması mobilyacıları sevindirdi

KDV indirimi süresinin uzatılması mobilyacıları sevindirdi

Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.