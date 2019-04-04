FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 601,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 735,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 10,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Mart haftasında 601,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Mart haftasında net 601,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 735,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 10,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 33 milyar 212,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 338,6 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 17 milyar 116,4 milyon dolardan 14 milyar 513,8 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 532,5 dolardan 542,8 milyon dolara yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
DİBS TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

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