FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 153,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 131,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 9,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Nisan haftasında 153,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Nisan haftasında net 153,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 131,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 30 milyar 469,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 265,7 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 476 milyon dolardan 14 milyar 151,7 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 9,1 milyon dolarlık satışla 509,6 milyon dolardan 500,5 milyon dolara indi.

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bist DİBS TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

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