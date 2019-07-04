FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 29,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 11 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Haziran haftasında 29,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Haziran haftasında net 29,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 11 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişiler 0,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 28 milyar 554,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 211,9 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 375 milyon dolardan 14 milyar 622,2 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 491,3 milyon dolardan 491,6 milyon dolara ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
DİBS haftalık menkul kıymet istatistikleri hisse senedi TCMB

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