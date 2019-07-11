FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 14:52 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Temmuz haftasında net 130,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 70,8 milyon dolarlık DİBS ve 19,6 milyon dolarlık ŞBS sattı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Temmuz haftasında 130,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Temmuz haftasında net 130,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 70,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 19,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 29 milyar 211,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 31 milyar 401,8 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 622,2 milyon dolardan 15 milyar 183,4 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 19,6 milyon dolarlık satışla 491,6 milyon dolardan 472 milyon dolara geriledi.

PARTNERMeğer bu görünümü elde etmenin bir yolu varmışMeğer bu görünümü elde etmenin bir yolu varmış
Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttıOsmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı
89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist DİBS TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

En Çok Okunan Haberler

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Şikayet yağıyor! Çözüm bulunamadı

Şikayet yağıyor! Çözüm bulunamadı

Cari denge mayıs ayında fazla verdi

Cari denge mayıs ayında fazla verdi

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

"Elbette ki göstergeler endişe verici"

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

Osmaniye'nin ihracatı son 10 yılda 25 kat arttı

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

89 yıllık Bursalı kestane üreticisi Kafkas'tan konkordato talebi

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Karacabey'de soğan üreticisi memnun

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

Alpha Group’tan ‘enerji’ye yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.