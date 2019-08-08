FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ağustos haftasında net 135 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 58,1 milyon dolarlık DİBS ve 12,6 milyon dolarlık ŞBS aldı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ağustos haftasında 135 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ağustos haftasında net 135 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 58,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 12,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 31 milyar 429 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 31 milyar 345,4 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 314,9 milyon dolardan 15 milyar 881,3 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 12,6 milyon dolarlık alışla 452,6 milyon dolardan 465,2 milyon dolara çıktı.

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattıKurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı
Türkiye-Ukrayna İş ForumuTürkiye-Ukrayna İş Forumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist DİBS TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Tarlada 4 lira, pazarda 16 lira

Tarlada 4 lira, pazarda 16 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Kurban Bayramı, mutfak ürünleri satışını patlattı

Türkiye-Ukrayna İş Forumu

Türkiye-Ukrayna İş Forumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TGDF’den iş birliği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TGDF’den iş birliği

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

Bisam: Açlık sınırı 1,981, yoksulluk sınırı 6,854 liraya yükseldi

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Borsa Sihirbazları - Zirvedekilerle Röportajlar

Türkiye ve İsviçre’den blockchain işbirliği

Türkiye ve İsviçre’den blockchain işbirliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.