FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Ağustos haftasında net 230,7 milyon dolarlık hisse senedi, 131,7 milyon dolarlık DİBS ve 20,2 milyon dolarlık ŞBS sattı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Ağustos haftasında 230,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 23 Ağustos haftasında net 230,7 milyon dolarlık hisse senedi, 131,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 20,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Ağustos ile biten haftada 30 milyar 206,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 10,2 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku ise 16 milyar 302 milyon dolardan 15 milyar 136,6 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 20,2 milyon dolarlık satışla 461,8 milyon dolardan 441,6 milyon dolara düştü.

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Anahtar Kelimeler:
DİBS TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

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