FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Ekim haftasında net 9,4 milyon dolarlık hisse senedi, 148,4 milyon dolarlık DİBS ve 16,7 milyon dolarlık ŞBS sattı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Ekim haftasında 9,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Ekim haftasında net 9,4 milyon dolarlık hisse senedi, 148,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Eylül ile biten haftada 31 milyar 589,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 238 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 149,4 milyon dolardan 16 milyar 86,4 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 16,7 milyon dolarlık satışla 452,5 milyon dolardan 435,8 milyon dolara düştü.

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bist DİBS TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

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