FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 14:44 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ekim haftasında net 210,2 milyon dolarlık hisse senedi, 239,6 milyon dolarlık DİBS ve 32,7 milyon dolarlık ŞBS sattı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ekim haftasında 210,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Ekim haftasında net 210,2 milyon dolarlık hisse senedi, 239,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 32,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Ekim ile biten haftada 31 milyar 238 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 831,9 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 86,4 milyon dolardan 15 milyar 84,4 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 32,7 milyon dolarlık satışla 435,8 milyon dolardan 403,2 milyon dolara düştü.

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