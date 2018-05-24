Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Mayıs haftasında 72 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Mayıs haftasında net 72 milyon dolarlık hisse senedi, 637,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 41,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 40 milyar 833,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 39 milyar 587,3 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 27 milyar 101,3 milyon dolardan 24 milyar 693,6 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 41,5 milyon dolarlık satışla 876,9 milyon dolardan 835,5 milyon dolara geriledi.

