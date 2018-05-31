Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Mayıs haftasında 9,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Mayıs haftasında net 9,4 milyon dolarlık hisse senedi, 144,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 45,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 39 milyar 587,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 37 milyar 480,7 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 24 milyar 693,6 milyon dolardan 23 milyar 252,9 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 45,9 milyon dolarlık satışla 835,5 milyon dolardan 789,6 milyon dolara geriledi.

