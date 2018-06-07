FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 15 milyon dolarlık hisse senedi ve 29,4 milyon dolarlık DİBS aldı, 22,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Haziran haftasında 15 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Haziran haftasında net 15 milyon dolarlık hisse senedi ve 29,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 22,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 37 milyar 480 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 38 milyar 96,5 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 23 milyar 252,9 milyon dolardan 24 milyar 828,5 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 22,5 milyon dolarlık satışla 789,6 milyon dolardan 767,1 milyon dolara geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
DİBS TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

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