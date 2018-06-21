FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 14:53 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 289,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 459,5 milyon dolarlık DİBS ve 25,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Haziran haftasında 289,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Haziran haftasında net 289,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 459,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 25,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 36 milyar 210,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 34 milyar 839 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 23 milyar 662,5 milyon dolardan 22 milyar 298,3 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 25,4 milyon dolarlık satışla 779,1 milyon dolardan 753,7 milyon dolara düştü.

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracakCevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak
Kayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdiKayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Soğan-patateste fiyat artışına ithalat önlemi

Soğan-patateste fiyat artışına ithalat önlemi

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Çalışanlar dikkat! İşçi kendi istese bile yıllık izninden vazgeçemez

Vergi dairelerinde seçim ve YKS mesaisi

Vergi dairelerinde seçim ve YKS mesaisi

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Sözleşmeli personele izin kolaylığı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

Cevdet Yılmaz: Sütaş, alımlarla Bingöl'e her ay 60- 70 milyon lira aktaracak

Kayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

Kayseri’den 13 firma TİM’in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

TÜROB: Atatürk Havalimanı da faaliyetlerini sürdürsün

TÜROB: Atatürk Havalimanı da faaliyetlerini sürdürsün

TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

Dicle Elektrik’ten 40 milyon lira aydınlatma yatırımı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.