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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 15:00 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 225,4 milyon dolarlık hisse senedi, 131,5 milyon dolarlık DİBS ve 2,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Haziran haftasında 225,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Haziran haftasında net 225,4 milyon dolarlık hisse senedi, 131,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 839 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 34 milyar 921,4 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 22 milyar 298,3 milyon dolardan 21 milyar 695,5 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 2,6 milyon dolarlık alışla 753,7 milyon dolardan 756,3 milyon dolara çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

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