FİNANS

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 210 milyon dolarlık hisse senedi ve 256,4 milyon dolarlık DİBS satarken, 45,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Temmuz haftasında 210 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Temmuz haftasında net 210 milyon dolarlık hisse senedi ve 256,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 45,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 31 milyar 561,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 32 milyar 521,3 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 20 milyar 552,3 milyon dolardan 20 milyar 500 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 45,7 milyon dolarlık alışla 727,9 milyon dolardan 773,6 milyon dolara çıktı.

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyedeTurkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede
CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyorCarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DİBS TCMB Yurt dışında yerleşik kişiler

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

İş hayatında ikili yeni model geliyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

Şırnak’ta 21 yıllık hasret sona eriyor

Şırnak’ta 21 yıllık hasret sona eriyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Vali Ata, Hatay'daki işsiz sayısını açıkladı

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.