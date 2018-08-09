Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Ağustos haftasında 77,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Ağustos haftasında net 77,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 182,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 57,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 33 milyar 136,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 31 milyar 645,1 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 20 milyar 376,5 milyon dolardan 18 milyar 622,3 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 57,7 milyon dolarlık satışla 769,4 milyon dolardan 715,9 milyon dolara indi.

