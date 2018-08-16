Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ağustos haftasında 45,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ağustos haftasında net 45,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 196,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 44,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 31 milyar 645,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 363,1 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 622,3 milyon dolardan 17 milyar 78,8 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 44,5 milyon dolarlık satışla 715,9 milyon dolardan 671,4 milyon dolara düştü.

