Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, Kurban Bayramı öncesi, 17 Ağustos ile biten haftada 111,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kurban Bayramı ve öncesini kapsayan 2 haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Ağustos haftasında net 111,9 milyon dolarlık hisse senedi, 168 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 82 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Bayram arifesi olan 20 Ağustos'ta öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde ise yurt dışında yerleşik kişilerin net hisse senedi pozisyonlarında değişim olmazken, 7,3 milyon dolarlık DİBS ve 22,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattıkları görüldü.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku 20 Ağustos'ta, 25 milyar 162,5 milyon dolardan 25 milyar 210,3 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 766,7 milyon dolardan 13 milyar 940,7 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 22,6 milyon dolarlık satışla 589,5 milyon dolardan 566,8 milyon dolara düştü.

