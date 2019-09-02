FİNANS

Yurt dışındaki Türkler TUSAŞ'a kazandırılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

Uluslararası Stajyer Programı ile ilk etapta 48, toplamda 72 mühendis adayı TUSAŞ'a katılıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ), savunma ve havacılık sanayisinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu "S.K.Y. int" programı meyvelerini verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden TUSAŞ stajyer programı "S.K.Y int"e ilk etapta 48 stajyer mühendis katılarak, Milli Muharip Uçak, Atak, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, Gökbey, Anka, Anka-S gibi uluslararası alanda yakından takip edilen milli projelerde görev alacak. Gelecek ay ise TUSAŞ’a yeni katılacak stajyer mühendisler ile birlikte toplamda 72 stajyer yurt dışından Türkiye’ye gelerek şirketin yürüttüğü projelerde istihdam edilecek.

Son yıllarda nitelikli iş gücünün istihdamını hızla artıran TUSAŞ, "S.K.Y. int" programı ile dünyanın sayılı üniversitelerinde eğitim gören başarılı mühendis öğrencileri stratejik bir atılımla bünyesine kazandırdı. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak için oluşturulan milli projelere yakından tanıklık etme fırsatı sunan programa yüzlerce başvuru yapıldı.

TUSAŞ, program kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinde Türklerin yoğun olarak bulunduğu üniversitelere giderek, yürütülen projelere ilişkin bilgileri, şirket projeksiyonlarını ve istihdam süreçlerini Türk mühendis adaylarına anlattı.

Yapılan ziyaret ve sunumların ardından TUSAŞ insan kaynakları, yurt dışında yaşayan Türk mühendis adaylarının ülkeye gelerek şirket bünyesinde stajyer olarak çalışmalarına imkan sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
havacılık Savunma Sanayisi TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ

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