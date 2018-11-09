FİNANS

Yurt dışından alınan telefonlar 500 liraya kayıt ettirilecek

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 08:15 | Son Güncelleme

Yurt dışından satın alınıp yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt ücreti, yüzde 193 artışla 170.70 liradan 500 liraya çıkarıldı.

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Yurt dışından satın alınıp yolcu beraberinde getirilen telefonların kayıt ücreti, yüzde 193 artışla 170.70 liradan 500 liraya çıkarıldı.
Cumhurbaşkanlığı'nın, "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, yeni maktu harç tutarı 500 liraya çıkarılarak yürürlüğe girdi.
Daha önce 2018 yılı için 170.70 lira olarak belirlenen telefon kayıt harç bedeli;
- 2017 yılında 149.20 lira,
- 2016 yılında 138,80 lira,
- 2012 yılında ise 100 liraydı.
Böylece, yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretleri, son altı yılda yüzde 400 artırılmış oldu. Yolcu beraberinde getirilen cihaz kayıt başvuruları da;
- 2010 yılında 828 bin 491,
- 2011 yılında 1 milyon 98 bin 784,
- 2012 yılında 1 milyon 119 bin 952,
- 2013 yılında 1 milyon 31 bin 136,
- 2014 yılında 610 bin 44,
- 2015 yılında ise 723 bin 532 düzeyindeydi. Böylece, altı yılda 5.4 milyon cihaz yolcu beraberinde getirildi.
Pasaporta iki yılda bir kez yeni telefon kaydı
Telefon, yurtdışından dönüşü 120 günü geçmemiş olmak üzere, pasaporta iki yılda bir kez yeni telefon kaydı yaptırılabiliyor.
Yurtdışından getirilen telefonlar 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabiliyor. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılıyor.
Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların (IMEI numarasına sahip) tamamının kayıt altına alınması gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak, gerekli bilgiler doldurularak kayıt işlemini gerçekleştiriliyor.
E-devlet üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (yabancı uyruklular) işletmecilerin Abone Kayıt Merkezlerine başvuruyor.

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