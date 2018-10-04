FİNANS

"Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı"

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 11:07 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu: - "Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı. Sosyal medyadaki haberlerin birçoğu ülkemize yapılan saldırının bir başka versiyonu" - "Gemide hayvanların bekletildiği gibi durumlar söz konusu değil" - "Hayvancılık sektörü için çalışmalarımız devam ediyor. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz rahat olsunlar, biz her sorunun üstesinden gelecek güce sahibiz"

CLERMONT-FERRAND (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon hastalığı çıktığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı. Sosyal medyadaki haberlerin birçoğu ülkemize yapılan saldırının bir başka versiyonu." dedi.

Aksu, AA muhabirine, Fransa'nın Clermont-Ferrand kentinde devam eden Uluslararası Hayvancılık Fuarı (Sommet de l'Elevage) ve kırmızı et sektöründeki gelişmelere yönelik değerlendirmede bulundu.

Bu tür fuarlara özel önem verdiklerini ifade eden Aksu, Türkiye'de hayvan ırklarının geliştirilmesi veya yenilenmesi için ileriye dönük neler yapılabileceği noktasında bu tür etkinliklerin yararlı olduğunu söyledi.

Aksu, hayvancılık sektörü konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, "Bakanlık olarak gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımızda geldiğimiz aşamayı bir süre sonra açıklayacağız. Üreticilerimiz ve tüketicilerimiz rahat olsunlar, biz her sorunun üstesinden gelecek güce sahibiz. Hayvancılık, bizim en önde gelen önceliklerimizden biri." diye konuştu.

Şu anda kırmızı ete yönelik hayvan ithalatının söz konusu olmadığına dikkati çeken Aksu, "Gemide hayvanların bekletildiği gibi durumlar söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Aksu, bakanlık olarak gıda arz güvenliğini de çok önemsediklerinin altını çizerek, yurt dışından gelen gıdaların da en ufak bir sıkıntı yaratmaması için her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi.

İthal hayvanlarda şarbon hastalığı çıktığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Aksu, "Şarbonla ilgili haberlerin yalan olduğunu görüyoruz. Yurt dışından gelen hayvanlarda şarbon çıkmadı. Sosyal medyadaki haberlerin birçoğu ülkemize yapılan saldırının bir başka versiyonu. Bu haberleri ülkemizin düzenini bozmaya yönelik bir saldırı olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Hayvancılık Fuarı'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin sunumu esnasında, kendilerini hayvan hakları savunucuları olarak tanımlayan bir grubun yaptığı gösteriye de değinen Aksu, bunun Türkiye'ye yönelik olmadığını, genel olarak hayvanlara yönelik eziyete ilişkin grubun tavır sergilediğini ve ülke olarak bu konuda hassas davrandıklarını kaydetti.

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
Kayseri'de model fabrika hamlesiKayseri'de model fabrika hamlesi
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtıİKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hayvancılık şarbon Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Uluslararası Hayvancılık Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Memura ek gösterge müjdesi

Memura ek gösterge müjdesi

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Merkez Bankası enflasyonun nedenlerini açıkladı

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayseri'de model fabrika hamlesi

Kayseri'de model fabrika hamlesi

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ - Climeworks havadaki karbon dioksiti emen tesis açtı

Artan döviz kuruna rağmen ev sahibi yaptılar

Artan döviz kuruna rağmen ev sahibi yaptılar

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

'Şu anda yumurtada arz açığı da fazlası da yok'

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Vestel’den engelli hayvanlara yürüteç

Manisa'da zabıtadan denetim

Manisa'da zabıtadan denetim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.