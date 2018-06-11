Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün 1'inci çeyrek büyüme ve nisan ayı cari işlemler açığı verileri takip edilecek.

Geçen haftanın son işlem gününde başlayan G7 Liderler Zirvesi'nin, taraflardan gelen sert açıklamalarla sona ermesinin ardından küresel ticaret savaşına ilişkin endişeler devam ediyor. Bu hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da bir araya gelecek olması, siyasi ve ticari savaş endişelerinin şimdilik beklemeye alınmasına neden olurken, çarşamba gününden itibaren gerçekleştirilecek başlıca merkez bankası toplantılarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Bu hafta, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından 25 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ise tahvil alım programı ile ilgili açıklamalarının piyasaların odağında olacağı belirtiliyor.