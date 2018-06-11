Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklanırken, yurt içinde bugün 1'inci çeyrek büyüme ve nisan ayı cari işlemler açığı verileri takip edilecek.
Geçen haftanın son işlem gününde başlayan G7 Liderler Zirvesi'nin, taraflardan gelen sert açıklamalarla sona ermesinin ardından küresel ticaret savaşına ilişkin endişeler devam ediyor. Bu hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da bir araya gelecek olması, siyasi ve ticari savaş endişelerinin şimdilik beklemeye alınmasına neden olurken, çarşamba gününden itibaren gerçekleştirilecek başlıca merkez bankası toplantılarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Bu hafta, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısından 25 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ise tahvil alım programı ile ilgili açıklamalarının piyasaların odağında olacağı belirtiliyor.
Geçen haftanın son işlem gününde ABD borsalarında sınırlı da olsa yükseliş eğilimi öne çıkarken, Avrupa pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Yeni haftaya ABD ve Kuzey Kore liderlerinin yapacağı zirveye ilişkin beklentilerle başlayan Asya piyasalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin beklentilerin belirgin şekilde üzerinde artış kaydetmesi sonrasında Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,8 geriledi.
Yurt içinde, geçen hafta boyunca pay piyasalarında yoğun satış baskısı etkili olurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararı ile Türk lirasının dolar karşısında değer kazandığı görüldü. Daha önceki haftalarda diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan Türk lirası, geçen hafta TCMB'nin adımları sonrasında bunu tersine çevirerek dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Dolar/TL geçen hafta yüzde 2,5 değer kaybederek 4,4680'e inmesi sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,4820 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yurt içinde bugün açıklanacak 1'inci çeyrek büyüme ve cari işlemler açığı verileri ile TCMB'nin beklenti anketinin yatırımcıların odağında olacağını belirterek, yurt dışında verilerden çok G7 zirvesinin ardından siyasilerden gelen açıklamaların takip edileceğini ifade etti. G7 zirvesi sonrasında ortak bir bildiri yayımlanamazken, Trump’ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro'nun “Başkan Trump’la kötü niyetli diplomasi kuran ve onu arkasından bıçaklamaya çalışan tüm yabancı liderler için cehennemde özel bir yer var. Kötü niyetli Justin Trudeau, göstermelik basın konferansıyla bunu yaptı” açıklamaları gerilimi tırmandırdı.
Dolar/TL'de 4,45 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ve bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini değinen analistler, BIST 100 endeksinde ise 95.500 ve 93.400 desteklerinin takip edileceğini söyledi.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 6,9 artmasını, cari işlemler açığının ise nisanda 5,2 milyar dolar olmasını bekliyor.
Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
10.00 Türkiye, 1. çeyrek GSYH
10.00 Türkiye, nisan ayı cari işlemler dengesi
11.30 İngiltere, nisan ayı sanayi üretimi
14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi
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