Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftada Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarına odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak büyüme ve perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, bu hafta çarşamba günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) toplantıları gündemin odağında yer alıyor. Hafta genelinde ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve yoğun veri akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması beklenirken, yurt içinde bugünkü 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklentileri aşması sonrasında dolar endeksi yükselirken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,31, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,25 değer kaybetti. Analistler, bu hafta ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu, enflasyon ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti.