FİNANS

Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 09:21 | Son Güncelleme

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 1,7 artmasını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar artan ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrini sürdürürken, yurt içinde bugün 3'üncü çeyrek büyüme verisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi takip edilecek.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklentilerin altında kalması ve ticaret savaşında anlaşma zemini aranan süreçte Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD'nin soruşturmasına istinaden Kanada'da tutuklanması piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden oldu.

Mıng'ın, Cuma günü Vancouver’da başlayan ve henüz tamamlanmayan kefalet duruşmasının bugünkü oturumunda, hakimin nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, Çin tarafı da Mıng'ın serbest bırakılması için söylemlerini sertleştirdi.

Bu gelişmelerle, ABD'de borsalar geçen haftanın son işlem gününde sert düşerken, endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya da değer kayıpları ile başladı. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 2,24, S&P 500 endeksi yüzde 2,33 ve Nasdaq endeksi de yüzde 3,05 değer kaybetti. Endeks vadeli işlem kontratları şu dakikalarda cuma günü kapanışına göre yüzde 1'e yakın düşüşle işlem görüyor.

Analistler, bu hafta ABD'de çarşamba günü enflasyon, cuma günü sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, gümrük tarifesi savaşıyla ilgili G20 Zirvesi'nde ABD ile Çin yönetimi arasında anlaşılan 90 günlük ateşkes sürecinde gelen Huawei adımının neden olacağı gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığını ifade etti.

Avrupa tarafında, Fransa'daki gösteriler hafta sonunda da devam ederken, Almanya’da demir yolları çalışanlarının “uyarı grevi” kararı alması toplumsal gelişmelerin yayılabileceği ve bir süre daha Avrupa'nın gündemini meşgul edeceği görüşünün ağırlık kazanmasına neden oldu. Ayrıca gündemin odağında yer alan İngiltere parlamentosundaki Brexit görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Yarın parlamentoda İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasının oylanması bekleniyor. Oylamadan “hayır” oyu çıkması halinde Başbakan May’in yeni bir müzakere sürecine başlaması ya da istifa etmesinin söz konusu olabileceğini kaydeden analistler, böyle bir durumda hükümetin mart ayının sonundaki Brexit'ten önce erken genel seçime gitmek zorunda kalacağını dile getirdi.

Analistler, Avrupa'da bu hafta ayrıca perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, hafta boyunca yoğun veri akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Bugün Japonya'da açıklanan 3'üncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin çok altında kalarak yıllık yüzde 2,5 daralmaya işaret etmesi ve artan ticaret savaşı endişeleri sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kaybetti.

Geçen haftanın son işlem gününde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısından, OPEC üyelerinin günlük 800 bin varil, OPEC dışı ülkelerin de günlük 400 bin varil üretimi azaltma kararı çıkması sonrası yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı bugün Asya piyasalarında 62 doların hemen üzerinde dengelendi.

Yurt içinde, cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 0,94 artışla 93.699 puana çıkarken, dolar/TL ise yüzde 0,8 azalışla haftayı 5,30'dan tamamlamıştı. Dolar/TL yeni haftaya da düşüşle başlaması sonrası şu dakikalarda 5,2920 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde piyasaların bu haftaki en önemli gündem maddesinin perşembe günkü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacağını, ayrıca bugünkü GSYH ve TCMB beklenti anketi ile yarınki cari işlemler dengesi verilerinin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 1,7 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyümüştü.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 3. çeyrek GSYH

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi

12.30 İngiltere, ekim ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, TCMB aralık ayı beklenti anketi

18.00 ABD, JOLTS ekim ayı açık iş sayısı

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