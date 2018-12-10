Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar artan ticaret savaşı endişeleri ile negatif seyrini sürdürürken, yurt içinde bugün 3'üncü çeyrek büyüme verisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi takip edilecek.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklentilerin altında kalması ve ticaret savaşında anlaşma zemini aranan süreçte Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD'nin soruşturmasına istinaden Kanada'da tutuklanması piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden oldu.

Mıng'ın, Cuma günü Vancouver’da başlayan ve henüz tamamlanmayan kefalet duruşmasının bugünkü oturumunda, hakimin nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken, Çin tarafı da Mıng'ın serbest bırakılması için söylemlerini sertleştirdi.

Bu gelişmelerle, ABD'de borsalar geçen haftanın son işlem gününde sert düşerken, endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya da değer kayıpları ile başladı. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 2,24, S&P 500 endeksi yüzde 2,33 ve Nasdaq endeksi de yüzde 3,05 değer kaybetti. Endeks vadeli işlem kontratları şu dakikalarda cuma günü kapanışına göre yüzde 1'e yakın düşüşle işlem görüyor.