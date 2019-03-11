Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle geçen hafta negatif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde 2018 büyüme verileri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.

ABD'de dış ticaret açığındaki artışın devam etmesi ve tarım dışı istihdamın beklentilerin çok altında kalması yatırımcılardaki tedirginliği artırırken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) başta olmak üzere önemli ekonomi kuruluşlarının küresel ekonomiye ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize etmesi hafta boyunca pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenmesine neden oldu. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 gerilerken, haftalık değer kayıpları yüzde 2'yi aştı.

Analistler, ABD tarafında Çinli yetkililer ile devam eden müzakerelere ilişkin sessizliğin devam ettiğine ve ABD'nin Çin ile ticaretinde verdiği açığın ise rekor seviyeye yükseldiğine dikkati çekerek, ABD Başkan Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu ayın sonuna doğru bir araya geleceğini ve anlaşma sağlanacağına ilişkin iyimserliğin azaldığını ifade etti.