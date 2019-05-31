Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

Bu gelişme ve ABD'den atılan adımlara karşı Çin tarafından gelen misilleme açıklamaları ticaret savaşı endişelerinin gündemde kalmasına neden olurken, jeopolitik risk açısından ise İran konusundaki gelişmeler takip ediliyor. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen ve 21 Arap ülkesi liderinin katıldığı olağanüstü zirvede gündemin birinci sırasında İran vardı. Zirvenin sonuç bildirgesinde İran'ın bölgedeki müdahaleleri kınandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, söz konusu verginin her ay yüzde 5 daha artırılacağını, yasa dışı göçmenlerin durdurulması halinde bu verginin kaldırılacağını bildirdi.

Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışı ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak yılın ilk çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Dün ABD'de açıklanan 1'inci çeyrek yıllıklandırılmış GSYH yüzde 3,1 ile beklentilerin hemen üzerinde artış kaydetse de piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar faiz indirimine gideceği beklentileri yüzde 90'ı geçti. Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Avrupa tarafında dün Almanya ve Fransa'da resmi tatil olması nedeniyle açık olan diğer ülke piyasalarında da sakin bir seyir izlendi. Brexit gelişmelerinin gündemi meşgul ettiği İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,46 artışla tamamladı.

Bugün veri gündeminin yoğun olduğu Asya tarafında pay piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artarken, tüketici güveni ve konut başlangıçları tahminlerin çok altında kaldı. Çin'de ise imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi ise mayıs ayında 49,4 ile daralmaya işaret etti. Veriler sonrası kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.