FİNANS

Yurt içi piyasalar büyüme verisine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nın 1. çeyrekte yüzde 2,5 azalmasını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda bugün açıklanacak yılın ilk çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

Küresel piyasalar, jeopolitik riskler ve ticaret savaşına yönelik haber akışı ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak yılın ilk çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisi yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek için bu ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, söz konusu verginin her ay yüzde 5 daha artırılacağını, yasa dışı göçmenlerin durdurulması halinde bu verginin kaldırılacağını bildirdi.

Bu gelişme ve ABD'den atılan adımlara karşı Çin tarafından gelen misilleme açıklamaları ticaret savaşı endişelerinin gündemde kalmasına neden olurken, jeopolitik risk açısından ise İran konusundaki gelişmeler takip ediliyor. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen ve 21 Arap ülkesi liderinin katıldığı olağanüstü zirvede gündemin birinci sırasında İran vardı. Zirvenin sonuç bildirgesinde İran'ın bölgedeki müdahaleleri kınandı.

Dün ABD'de açıklanan 1'inci çeyrek yıllıklandırılmış GSYH yüzde 3,1 ile beklentilerin hemen üzerinde artış kaydetse de piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar faiz indirimine gideceği beklentileri yüzde 90'ı geçti. Bu gelişmelerle dün Dow Jones endeksi yüzde 0,17, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Avrupa tarafında dün Almanya ve Fransa'da resmi tatil olması nedeniyle açık olan diğer ülke piyasalarında da sakin bir seyir izlendi. Brexit gelişmelerinin gündemi meşgul ettiği İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,46 artışla tamamladı.

Bugün veri gündeminin yoğun olduğu Asya tarafında pay piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artarken, tüketici güveni ve konut başlangıçları tahminlerin çok altında kaldı. Çin'de ise imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi ise mayıs ayında 49,4 ile daralmaya işaret etti. Veriler sonrası kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, uzun bayram tatili öncesinde yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisinin arttığı görülüyor. Dün Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) 500'ün altına inmesi ve dolar/TL'nin düşüşünü sürdürerek yüzde 2,2 azalışla 5,8805'e gerilemesi pay piyasalarında alımların güçlenerek genele yayılmasını sağladı. BIST 100 endeksi dün yüzde 3,24 artışla 90.012 puandan kapanış gerçekleştirdi.

Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımlarla hafta boyunca yatırımcının Türk lirası varlıklara ilgisinin devam ettiğini belirterek, haftanın son işlem gününe girerken pay piyasalarının dolar bazlı haftalık getirisinin yüzde 8,2'ye ulaştığını söyledi.

Bugün yurt içinde 1'inci çeyrek büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.500 seviyesinin direnç, 87.200'ün desek konumuna gelebileceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nın 1. çeyrekte yüzde 2,5 azalmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin tahminlerine göre 1. çeyrekte ekonomideki daralmanın yüzde 1,7-4,3 aralığında olacağı tahmin ediliyor. Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyümüştü.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2019 yılı 1. çeyrek GSYH

10.00 Türkiye, nisan ayı dış ticaret dengesi

15.00 Almanya, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, nisan ayı kişisel gelir ve harcamalar

17.00 ABD, mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

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Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

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