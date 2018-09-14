FİNANS

Yurt içi piyasalar cari açık verisine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar cari açık verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar bugün ABD'de açıklanacak sanayi üretimi verilerine odaklanırken, yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gerileyen döviz kurlarının seyri ve cari işlemler dengesi takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan işsizlik başvurularının 49 yılın en düşük seviyesine işaret etmesi ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 2,7 ile beklentilerin hafif altında artması sonrasında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Dün bir konuşma yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic halen tam istihdama ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir miktar belirsizlik bulunduğunu belirterek, faiz artışları için "Aşırı ısınma riski de yoksa daha sabırlı olma ihtimalimiz var." ifadesini kullandı. Fed'in 26 Eylül'deki toplantısında politika faiz aralığın 25 baz puan artırması bekleniyor. New York borsasında bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,75 değer kazandı.

Avrupa tarafında dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmezken, ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları sonrasında avro/dolar paritesinin yükseliş eğilimini sürdürdüğü görüldü.

ECB Başkanı Mario Draghi, 2017'deki güçlü büyüme performansının ardından son ekonomik göstergelerin, daha ılımlı olsa da Avro Bölgesi'nin devam eden geniş tabanlı büyümesini teyit ettiğini belirterek, “Artan korumacılık, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklar ve finansal piyasadaki oynaklıkla ilgili belirsizlikler son zamanlarda daha belirgin hale geldi. Türkiye ve Arjantin'in etkileri şimdiye kadar önemli boyutta değil ve bulaşıcılık riski sınırlı.” şeklinde konuştu.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,54 değer kazanarak yükselişini üst üste 4'üncü işlem gününe taşırken, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1,1695 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verisi önceki aya göre artış kaydederken, Japonya'da sanayi üretimi ise hafif geriledi. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde, 625 baz puan artırarak yüzde 24'e çıkarmasının ardından döviz kurları gerilerken, BIST 100 endeksi banka pay piyasaları öncülüğünde yüzde 2,38 değer kazancıyla günü 94.419 puandan tamamladı. Dün yüzde 4,16 azalışla 6,0783'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,0640’tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydederek, cari açığın temmuzda 1,8 milyar dolar olacağını, buna paralel yıllık cari işlemler açığının da düşüş eğilimini sürdüreceğini ifade etti.

Cari işlemler açığı, haziranda 2 milyar 973 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş ve bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı da 57 milyar 386 milyon dolara gerilemişti.

Teknik açıdan BIST endeksinde 95.000 ve 97.900 seviyelerinin direnç, 93.500 puanın destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, dolar/TL de ise 6 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar ve ithalat-ihracat fiyat endeksi

16.15 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi, eylül ayı tüketici güven endeksi

PARTNER Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık
İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?
Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisiElazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Apple'dan Türkiye'ye zam kararı!

Ağrı Dağı'nda yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

Ağrı Dağı'nda yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Diğer Haberler
İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi

Elazığ'a 2,2 milyon liralık kayısı işleme ve paketleme tesisi

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

İSO/Bahçıvan:Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir

İSO/Bahçıvan:Finansal istikrar, üretim hayatında da istikrar demektir

Ekonomist Dr. Beyhan İncekara: Merkez'in kararı enflasyon beklentisi ile orantılı

Ekonomist Dr. Beyhan İncekara: Merkez'in kararı enflasyon beklentisi ile orantılı

Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

Sönmez Holding'den 86 milyon liralık dev yatırım

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.