Yurt içi piyasalar cari açık verisine odaklandı

Dün bir konuşma yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic halen tam istihdama ulaşılıp ulaşılmadığına dair bir miktar belirsizlik bulunduğunu belirterek, faiz artışları için "Aşırı ısınma riski de yoksa daha sabırlı olma ihtimalimiz var." ifadesini kullandı. Fed'in 26 Eylül'deki toplantısında politika faiz aralığın 25 baz puan artırması bekleniyor. New York borsasında bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,75 değer kazandı.

ABD'de dün açıklanan işsizlik başvurularının 49 yılın en düşük seviyesine işaret etmesi ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 2,7 ile beklentilerin hafif altında artması sonrasında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ECB Başkanı Mario Draghi, 2017'deki güçlü büyüme performansının ardından son ekonomik göstergelerin, daha ılımlı olsa da Avro Bölgesi'nin devam eden geniş tabanlı büyümesini teyit ettiğini belirterek, “Artan korumacılık, gelişmekte olan piyasalardaki kırılganlıklar ve finansal piyasadaki oynaklıkla ilgili belirsizlikler son zamanlarda daha belirgin hale geldi. Türkiye ve Arjantin'in etkileri şimdiye kadar önemli boyutta değil ve bulaşıcılık riski sınırlı.” şeklinde konuştu.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Avro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,54 değer kazanarak yükselişini üst üste 4'üncü işlem gününe taşırken, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 1,1695 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verisi önceki aya göre artış kaydederken, Japonya'da sanayi üretimi ise hafif geriledi. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 değer kazandı.