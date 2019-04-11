Yurt içi piyasalar cari açık verisine odaklandı

Bu gelişmelerin New York borsasında alımları desteklediğini ifade eden analistler, bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin, taraflardan gelen açıklamalarla devam ettiğini belirterek, Fed tutanaklarında ekonomik aktiviteye ilişkin önemli belirsizlikler bulunduğunu, bu nedenle faiz adımları konusunda esnek olunması gerektiği vurgusunun öne çıktığını kaydetti.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,9 ile beklentilerin hemen üzerine çıkması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının öngörülenden farklı bir mesaj vermemesinin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak şubat ayı ödemeler dengesi verileri takip edilecek.

Avrupa tarafında, dün Brüksel'de gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde Brexit'in ertelenmesi yönünde anlaşmaya varıldı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini, İngiltere'nin birlikten ayrılış tarihinin ertelenmesini görüşmek üzere bir araya getiren zirvenin sonuç bildirgesinde, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit tarihini erteleme talebine AB Konseyi'nin olumlu yanıt verdiği belirtilerek, "31 Ekim 2019'a kadar geçerli olacak erteleme, sadece gerekli olduğu kadar uzatılmalıdır. Eğer ayrılık anlaşması taraflarca bu tarihten önce onaylanırsa Brexit bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu gelişme ile sterlin/dolar paritesi, dün yüzde 0,22 yükselişle 1,3090'dan kapanması sonrası bugün Asya piyasalarında 1,3100 seviyesinde dengelendi. Dün erteleme kararı öncesinde kapanan pay piyasalarında ise İngiltere hariç pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 düşüş kaydetti.