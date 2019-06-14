Yurt içi piyasalar cari açık verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerindeki patlamaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak nisan ayı cari işlemler açığı takip edilecek.

Umman Körfezi'nde dün iki büyük petrol tankerindeki patlamalar sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçerken, konuya bağlı olarak diplomasi trafiği de hızlandı. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,5 artarak 61,68'dolardan kapanması sonrası yükselişini bugün Asya piyasalarında devam ettirerek 62 doların üzerine çıktı.

ABD yönetimi, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan saldırılardan dolayı İran'ı suçlarken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise yapılan saldırının "tehlikeli bir tırmanış" olduğu belirterek, saldırıyı kınadı.

Bu gelişmenin ardından ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD Başkanı Donald Trump, "Şahsen, (ABD ile İran arasında) bir anlaşma yapmayı düşünmek için dahi erken olduğunu hissediyorum. Ne onlar ne de biz buna hazırız." ifadelerini kullandı.