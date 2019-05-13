Yurt içi piyasalar, cari işlemler verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamaması nedeniyle bugün Asya borsalarında düşüşler görülürken, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Hazine’nin düzenleyeceği ihaleler takip edilecek. ABD ile Çin arasında cuma günü devam eden ticaret müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamaması ve ABD'nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararının yürürlüğe girmesinin ardından Asya borsaları yeni haftaya satıcılı başladı. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin sonlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ticaret ilişkisinin durumu hakkında samimi ve yapıcı görüşmeler yapıldı. Şi Cinping ile aramdaki ilişki oldukça güçlü. Geleceğe yönelik görüşmeler devam edecek." ifadelerini kullandı. Çin Ticaret Bakanlığı ise yürürlüğe giren gümrük tarifesi uygulamasına yönelik "Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız." açıklamasını yaptı. Söz konusu gelişmelerin ardından Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, piyasaları sakinleştirecek açıklamalarda bulundu. Kudlow, haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin beklendiğini söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları Bayramda 300 bin kişi otel konaklamalı tatil yapacak Simav'ın tescilli lezzeti Avrupa'ya ihraç ediliyor

Analistler, ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamamasının dünya borsaları için negatif olduğunu belirterek, buna karşın geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve ticaret endişeleri nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) "güvercin" duruşunu sürdüreceği beklentilerinin arttığını kaydetti. Fed'in 2019 sonuna kadar faiz indirimine gidebileceği beklentilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke varlıklarını destekleyebileceğini ifade eden analistler, bu hafta ABD ve Çin tarafından gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi. Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan nisan ayı yıllık enflasyonunun yüzde 2 ile beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Avrupa tarafında, cuma günü Almanya'da açıklanan dış ticaret fazlasının beklentileri aşması ve İngiltere'de büyüme verisinin ilk çeyrekte yüzde 1,8 ile beklentileri karşılaması ile avro, dolar karşısındaki yükseliş eğilimini sürdürdü. Avro/dolar paritesi, geçen hafta yüzde 0,6 değer kazanarak 1,1236 seviyesinden kapandı. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,72 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti.