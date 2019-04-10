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Yurt içi piyasalar, ekonominin yeni yol haritasına odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 09:17 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar, ekonominin yeni yol haritasına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlerken, yurt içinde yatırımcılar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı yapısal reformlara ilişkin yol haritasına odaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u bugün saat 11.00'de İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak. Yurt içi piyasalar açıklanacak yapısal reformlara odaklanırken, dün Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından dünya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

IMF, dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2019 sayısında, ekonomik aktivitedeki azalış ve artan riskler nedeniyle küresel büyüme tahmininin 2019 yılı için yüzde 3,5'ten yüzde 3,3’e çekildiğini duyurdu.

Küresel ekonomik büyümenin bu yılın ikinci yarısında Çin’deki teşvik politikası ve küresel piyasa algılarındaki son gelişmelerin de etkisiyle artmasının beklendiği belirtilen raporda, ayrıca bu yılın ikinci yarısında gelişen ekonomilerde, Arjantin ve Türkiye’de, kademeli dengelenmenin görülmesinin beklendiği kaydedildi.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle yükseliş rallisini sonlandıran S&P 500 endeksi, günü yüzde 0,61 azalışla 2.878 puandan tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,72 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,56 değer kaybetti.

Analistler, bugün ABD'de enflasyon verisi ile ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Avrupa tarafında, bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Brexit konusu ele alınacak. İngiltere'nin Brexit tarihini erteleme talebinin görüşüleceği zirveden gelecek haberlerin yanı sıra bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı da takip edilecek. ECB'nin faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) programı hakkında verilecek mesajlar yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacak. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,94, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 düşüş kaydetti.

ABD ve Avrupa piyasalarında dün etkili olan negatif seyir Asya borsaları ile bugüne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün uluslararası borsalardan pozitif yönde ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 yükselişle 98.135 puandan tamamladı. Dün yayımlanan IMF raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 daralması, 2020 yılında ise yüzde 2,5 büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtilerek, "Türkiye’nin orta vadede büyümesinin iç talebin mevcut sert daralmasının ardından iyileşmesiyle, makroekonomik ve finansal dengelenmenin gerçekleşmesiyle yüzde 3,5'e yükselmesi bekleniyor." denildi.

Dün yatay seyirle 5,6942'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6950 seviyesinde işlem görüyor. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklayacağı reformlara ilişkin detayların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı dış ticaret endeksleri

11.00 Türkiye, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019

11.30 İngiltere, şubat ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

11.45 Avro Bölgesi, ECB faiz kararı

15.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Mario Draghi'nin basın toplantısı

15.30 ABD, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi

21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları

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