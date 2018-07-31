FİNANS

Yurt içi piyasalar enflasyon raporuna odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 09:27 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar enflasyon raporuna odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararları ile güne başlarken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı yılın 3'üncü Enflasyon Raporu takip edilecek.

BoJ dün başlayan ve bugün sonlanan toplantısında beklentiler dahilinde faizlerde değişikliğe gitmezken, büyüme ve enflasyona yönelik tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonlar dikkati çekti. Karar metninde yüzde eksi 0,10 olan politika faizinin uzun süre düşük kalmaya devam edeceği belirtilirken, tahvil faizlerinde ise esnekliğe izin verileceği kaydedildi.

Kararın ardından Japon yeni dolar karşısında değer kaybederken, Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde günü tamamladı. Dolar/yen paritesi de kararla 111,44'e kadar çıkması sonrasında 111,18 seviyesinde dengelendi.

Bugünün küresel piyasalar açısından bir diğer önemli veri olan Çin'in imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 51,5'ten 51,2'ye geriledi. Şanghay bileşik endeksi şu dakikalarda yüzde 0,4 yükselişle 2.880 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de dün pay piyasalarındaki düşüş eğiliminin devam ettiği, dolar endeksinin ise yüzde 0,37 azalışla 94,32'ye gerilediği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,39 değer kaybetti. Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini belirterek, bugün hareketlenen veri takviminin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa tarafında ise bugün açıklanacak büyüme verisinin yatırımcıların odağında yer aldığı belirtiliyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,48, Fransa' da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi dikkati çekerken, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,60 artışla 96.158 puandan tamamladı. Analistler, bugün TCMB tarafından açıklanacak yılın 3'üncü Enflasyon Raporu’nun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yıl sonu ve 2019 için enflasyon öngörüleri ile TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın iletişiminin takip edileceğini söyledi. TCMB'nin bir önceki Enflasyon Raporu'nda yıl sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında, orta noktası yüzde 8,4 olarak gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Analistler, yurt dışında hareketlenen veri takvimi ve yurt içindeki Enflasyon Raporu nedeniyle piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydederken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 seviyesinin önemli direnç, 95.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret dengesi

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

10.55 Almanya, temmuz ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, haziran ayı kişisel gelir ve harcamalar ile çekirdek PCE

PARTNERİşte Mars'a yapılacak konut projeleriİşte Mars'a yapılacak konut projeleri
Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladıKaracabey Ovası'nda domates hasadı başladı
Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandıFoça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Bankaların kârı dudak uçuklattı

Bankaların kârı dudak uçuklattı

Simide zam geliyor

Simide zam geliyor

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (31 Temmuz 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

Emekliler dikkat! Ağustos'ta ikramiye müjdesi

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Karacabey Ovası'nda domates hasadı başladı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Foça Tatil Köyü'nün ihalesini Ankara merkezli bir firma kazandı

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Pamukkale'ye gelen turist sayısında yüzde 46 artış

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Aslı Öztap: boyner.com.tr 2018’in ilk yarısında yüzde 80 büyüdü

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Ekmeğe yüzde 15'lik zam gündemde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.