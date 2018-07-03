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Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 09:22 | Son Güncelleme

Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar Çin borsasındaki sert düşüş ve yuandaki değer kaybının devam etmesi nedeniyle karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'den gelen açıklamalarla ticaret savaşına ilişkin endişeler artarken, bu endişelerin en belirgin şekilde fiyatlandığı alan Çin piyasaları olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Ticaret Örgütü’nün en önemli kurallarını göz ardı edilmesini sağlayacak bir yasa tasarını değerlendirdiği haberi ticaret savaşına ilişkin tedirginlikleri artırırken, dün ABD'de inşaat harcamaları ve ISM imalat endeksindeki yükselişin etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 54,9 puanla son 18 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından borsalarda düşüşler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,55, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi 0,88 değer kaybederken, avro/dolar paritesi ise göçmen sorununun çözümüne ilişkin iyimserlikle 1,16'nın üzerinde dengelendi. Almanya Başbakanı Angela Merkel dün akşam yaptığı açıklamada, koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile sığınmacılar konusunda iyi bir uzlaşma sağladıklarını söyledi.

Bugün Çin'de Şanghay bileşik endeksi düşüş eğilimini sürdürürken, yuan dolar karşısında son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, dünya borsalarından pozitif ayrışmasını dün de sürdüren BIST 100 endeksi günü yüzde 0,26 artışla 96.773 puandan tamamlarken, 4,6165'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,6230 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odağında olacağını belirterek, ABD'de yarınki tatil öncesinde piyasaların bugün yarım gün açık olacağını, bu nedenle iç dinamiklerin öne çıkabileceğini ifade etti.Çin piyasalarındaki negatif havanın ve dünden beri yatay seyreden petrol fiyatlarının seyrinin de izlenmesi gerektiğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 seviyesinin direnç, 95.500 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,36 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,04 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,36) göre, bir önceki ay yüzde 12,15 olan yıllık enflasyonun yüzde 13,98'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,62 artış göstermişti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı TÜFE

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar

17.00 ABD, mayıs ayı fabrika siparişleri

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