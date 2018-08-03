FİNANS

Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 09:13 | Son Güncelleme

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 1,10 artmasını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik verilerinin beklentilere yakın gelmesine karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,24 yükseliş kaydetti.

Açıklanan şirket bilançolarının hisse bazlı hareketleri öne çıkardığı New York borsasında Apple hisseleri, gün içinde yüzde 3 yükselerek şirketin toplam piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkardı. Apple, tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket olurken, hisselerinin fiyatı günü yüzde 2,92 artışla 207,39 dolardan tamamladı.

Analistler, bugün açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bilançoların ardından beklentilerin gerçekleşmesi nedeniyle piyasalarda satış baskılarının etkisini artırmaya başladığını ifade etti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışın beklentileri aşması ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 25 baz puanlık faiz artışının ardından borsalarsa düşüşler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,68 değer kaybetti. BoE dünkü toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkardı, varlık alım hedefini ise değiştirmeyerek 435 milyar sterlinde bıraktı.

ABD yönetiminin yaklaşık 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmesinin ardından dün Asya piyasalarında etkili olsa güçlü satışlar bugün yerini dengelenmeye bıraktı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, ABD ile devam eden diplomatik haber akışı gündemi meşgul ederken, bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 2,74 düşüşle 94.543 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 5,0676'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,1070 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.900 ve 91.700 seviyelerinin destek, 96.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydederek, haber ve veri akışının geniş bant içinde dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 15,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,48'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,61 artış göstermişti

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, temmuz ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı perakende satışlar

15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, temmuz ayı istihdam raporu

16.45 ABD, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, temmuz ayı ISM imalat dışı endeks

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındıAydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı
Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı olduMandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist piyasalar

En Çok Okunan Haberler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Diğer Haberler
İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.