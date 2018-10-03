FİNANS

Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 09:39 | Son Güncelleme

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,46) göre, bir önceki ay yüzde 17,90 olan yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanıyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'de dün veri takviminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıktığı borsalarda, hisse bazlı hareketlerin etkisiyle karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,46 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yatay seyretti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,47 azalış kaydetti. Dow Jones endeksinin yükselişinde, ABD'nin Meksika ve Kanada ile gerçekleştirdiği ticaret anlaşmasının etkili olduğu belirtiliyor. ABD'de Başkan Donald Trump'a ilişkin haber akışı da piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Dün Trump'ın, 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğine ilişkin iddiaların araştırıldığı açıklandı.

Önceki gün hızlı yükselen ve piyasalarda tedirginliğe neden olan petrol fiyatları ise dün sınırlı bir düşüşle günü tamamladı. Dün yüzde 0,26 değer kaybıyla günü tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 84,80 dolardan işlem görüyor.

Avrupa tarafında, İtalya'ya ilişkin endişeler piyasalarda satış baskısına neden olurken, ülkeden gelen haber akışı da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. İtalya'da bütçe ile ilgili gelişmeler ve açıklamalar yakından takip edilirken, üst üste 5 gün düşüş kaydeden avro/dolar paritesi, İtalya'nın bütçede değişikliğe gidebileceğine ilişkin beklentilerle bugün yüzde 0,3 yükselerek 1,1582'ye çıktı. Dün açıklanan Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) gerilemenin ardından Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kaybetti. Çin'de ise devam eden resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

- Ekonomistler, eylülde enflasyonun yüzde 3,46 artmasını bekliyor

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da cuma gününden bu yana banka pay piyasalarında etkili olan satış baskısının dün de devam ettiği görüldü. BIST 100 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek günü 98.161 puandan tamamlarken, 5,9856'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,9970 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI ve ABD'de özel sektör istihdamı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildiren analistler, 100.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,46 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,15, en yüksek yüzde 4,0 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,46) göre, bir önceki ay yüzde 17,90 olan yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı TÜFE

10.55 Almanya, eylül ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi eylül ayı hizmet sektörü PMI

15.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, eylül ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, ISM imalat dışı endeksi

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