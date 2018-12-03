FİNANS

Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar azalan ticaret savaşı endişeleri ile pozitif seyrederken, yurt içinde yatırımcılar kasım ayı enflasyon verilerine odaklandı - AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,64 azalmasını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar azalan ticaret savaşı endişeleri ile pozitif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Trump'ın, 1 Ocak 2019'da 200 milyar dolar değerindeki ürün için yüzde 25'e artırılacağı daha önce açıklanan gümrük vergisi oranının yüzde 10'da kalmasına onay verdiği, eğer 3 aylık müzakere sürecinin sonunda bir anlaşmaya varılamazsa tarifenin yüzde 25'e yükseltileceği belirtildi.

Bu gelişmenin ticaret savaşı endişelerini azaltması ile küresel piyasalarda artan risk iştahı, yeni haftanın açılışında Asya borsalarında yüzde 3'lere yaklaşan, ABD endeks vadeli işlem kontratlarında da yüzde 1'i aşan yükselişler görülmesini sağladı.

G20 Zirvesi'nde öne çıkan bir diğer konu ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yaptıkları görüşme oldu. Görüşme, Viyana'da 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında petrol arzındaki kısıntı konusunda anlaşmaya varılacağı beklentilerini artırırken, buna bağlı olarak Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,3 yükselerek 62,3 dolara çıktı.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,79, S&P 500 endeksi yüzde 0,82 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,79 değer kazanırken, Avrupa'da Brexit endişeleri, Fransa'da etkisini artıran gösteriler ve İtalya'ya ilişkin belirsizliklerle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenmişti. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,83 değer kaybederken, avro/dolar paritesi 1,13-1,14 bandına yerleşti.

Yeni haftanın en önemli gündem başlıklarından biri ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Çarşamba günü Kongre’de yapacağı sunum olacak. Powell’ın geçen haftaki "mevcut politika faizinin nötr seviyenin biraz altında olduğu" söyleminin ardından bugünkü sunumun öneminin arttığını kaydeden analistler, Fed'in faiz artırımında yavaşlayıp yavaşlamayacağına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Bu haftanın veri gündeminde, ABD'de cuma günü açıklanacak kasım ayı istihdam raporu ve bugün dünya genelinde yayımlanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri öne çıkarken, yurt içinde kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) takip edilecek. Analistler, küresel piyasalarda artan risk iştahının yurt içi piyasalar için pozitif olduğunu, ancak hızlı yükselen petrol fiyatlarının pay piyasalarındaki alımları sınırlayabileceğini ifade etti.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,31 değer kazanarak haftayı 95.416 puandan tamamlarken, 5,2126'dan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,1830'a geriledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 96.400 ve 97.200 seviyelerinin takip edileceğini söyleyen analistler, dolar/TL'de ise 5,23 seviyesinin önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,64 azalmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 1,10, en yüksek yüzde 0,25 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde -0,56) göre, bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyonun yüzde 22,61'e gerileyeceği hesaplanıyor. Enflasyon, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,67 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı TÜFE ve imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, kasım ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, kasım ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ISM imalat sanayi endeksi

18.00 ABD, ekim ayı inşaat harcamaları

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