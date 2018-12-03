Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar azalan ticaret savaşı endişeleri ile pozitif seyrederken, yurt içinde bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Arjantin'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda mutabık kaldı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Trump'ın, 1 Ocak 2019'da 200 milyar dolar değerindeki ürün için yüzde 25'e artırılacağı daha önce açıklanan gümrük vergisi oranının yüzde 10'da kalmasına onay verdiği, eğer 3 aylık müzakere sürecinin sonunda bir anlaşmaya varılamazsa tarifenin yüzde 25'e yükseltileceği belirtildi.

Bu gelişmenin ticaret savaşı endişelerini azaltması ile küresel piyasalarda artan risk iştahı, yeni haftanın açılışında Asya borsalarında yüzde 3'lere yaklaşan, ABD endeks vadeli işlem kontratlarında da yüzde 1'i aşan yükselişler görülmesini sağladı.

G20 Zirvesi'nde öne çıkan bir diğer konu ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yaptıkları görüşme oldu. Görüşme, Viyana'da 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında petrol arzındaki kısıntı konusunda anlaşmaya varılacağı beklentilerini artırırken, buna bağlı olarak Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,3 yükselerek 62,3 dolara çıktı.