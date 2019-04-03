Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar pozitif görünümünü korumaya çalışırken, yurt içinde bugün açıklanacak mart ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan dayanıklı mal siparişleri verisi şubatta beklentiler doğrultusunda gerilese de düşüş oranı öngörülenden sınırlı oldu. Veri odaklı seyrini devam ettiren pay piyasalarında dün karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, S&P 500 endeksi yatay seyretti ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 yükseldi.

Avrupa tarafında, Brexit kördüğümüne ilişkin gelişmeler takip edilirken, borsalarda yükseliş eğilimi öne çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,62, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün kabine toplantısı sonrası İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması konusunda kısa bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konudaki çıkmaza çözüm bulmak için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelmek istediğini söyledi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise May'in açıklamasının ardından, "Brexit'e ilişkin sonucun yarından sonra ne olacağını bilmesek de sabırlı olmalıyız." ifadesini kullandı.