Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar cuma günü ABD'de açıklanan verilerin ardından pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde bugün yayımlanacak enflasyon verisi takip edilecek.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam raporunun ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 2,90-2,95 bandında dengelendi. Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de işsizlik yüzde 3,8 ile 2000 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, tarım dışı istihdam 223 bin ile tahminleri aştı. Saatlik kazançların da yüzde 0,3 artmasının etkisiyle pay piyasalarında alımların güçlendiği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,90, S&P 500 endeksi yüzde 1,08 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,51 değer kazandı.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin piyasaların gündeminde olduğunu belirterek, bu hafta ABD'de veri gündeminin geçen haftaya göre zayıf olduğunu, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde piyasaların dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti.