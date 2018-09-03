Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar yeni haftada ABD'nin ağustos ayı istihdam raporuna odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak enflasyon ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.

ABD'de geçen hafta beklentileri aşan büyüme verisinin etkisiyle pozitif bir seyir izleyen pay piyasaları, hafta içinde tarihi zirvelerini test etse de cuma günü yatay bir seyir izledi. Dolar endeksi ise hafta içinde 94,4 ile ağustosun en düşük seviyesini görmesinin arından büyüme verisi ile yükselişe geçerek 95'in üzerinde dengelendi. Analistler, bu hafta cuma günü açıklanacak ağustos ayı istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısının 26 Eylül'de gerçekleştirileceğini ifade etti. ABD'de bugün resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmeyecek.

Avrupa tarafında, Brexit endişeleri gündemi meşgul etmeye devam ederken, geçen hafta ABD'de açıklanan büyüme verisine kadar yükseliş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi, haftanın ikinci yarısında düşüşe geçerek 1,16 seviyesinde dengelendi. Bu haftanın ajandasında Avro Bölgesi büyüme ve Almanya'da sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını dile getiren analistler, ABD'nin istihdam raporuna kadar avro/dolar paritesindeki düşüş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.