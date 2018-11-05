Yurt içi piyasalar, enflasyon verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bugün başlayan İran yaptırımları ve ABD'de yarın yapılacak ara seçimlere odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'nin, 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümü bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yaptırımlar; İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetlerini kısıtlarken, yabancı finansal kuruluşların İran Merkez Bankası ve İranlı diğer bankalarla işlem yapmasına da sınırlama getiriyor. ABD yönetimi, cuma günü, İran’dan petrol ithalatını düşürmekle birlikte sıfırlayamayan 8 ülkeye, petrol ithalatı için geçici muafiyet tanınacağını duyurmuştu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu tahmin edilen ülkelerin bugün resmen açıklanması bekleniyor.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de tarım dışı istihdamın beklentileri aşmasına karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.